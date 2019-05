Festival Finos Filmes é chance de assistir gratuitamente longas premiados inéditos

Quatro espaços culturais da cidade de São Paulo recebem esta semana a sexta edição do Festival Finos Filmes, mostra de cinema com produções brasileiras e estrangeiras. Serão 23 sessões ao longo desta semana e o início da próxima, distribuídas entre o Petra Belas Artes – antigo Caixa Belas Artes –, o MIS (Museu da Imagem e do Som), a FAAP e o Cine Matilha Cultural.

A exibição dos filmes começa a partir desta quinta-feira (23), mas já na quarta (22) acontece a abertura, para convidados. A entrada é gratuita e sujeita a lotação das salas.

Um dos destaques é o documentário "Not in My Neighbourhood", do diretor Kurt Orderson. O filme debate questões urbanas como gentrificação e ocupação nas cidades de São Paulo, Nova York e Cidade do Cabo.

Também merece atenção as 15 produções alemãs que estão em exibição. "Umbra", de Florian Fischer e Johannes Krell, e "Blue Boy", de Manuel Abramovich, são dois deles e ambos foram premiados na seleção competitiva do Festival de Berlim 2018.

Dez curtas-metragens nacionais foram selecionados para participar do festival. "O Órfão", premiado em Cannes, é um dos que figuram na programação. Tem também "Alma Bandida", selecionado para o Festival de Berlim 2018, e estreias como "Mona", dos paulistanos Luiza Zaidan e Thiago Schindler. A exibição dos curtas brasileiros são sempre seguidas de debates.

Serão exibidos ainda cinco curtas finlandeses e outros cinco produções polonesas com repercussão internacional. O Festival Finos Filmes vai até a próxima terça-feira (28). A programação completa pode ser vista no site da mostra.