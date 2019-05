Downton Abbey: Filme que dá continuação à série ganha primeiro trailer; assista

A série de TV "Downton Abbey" vai ganhar um filme, que deve funcionar como continuação para a narrativa televisiva. O primeiro trailer foi divulgado pela Universal Pictures nesta terça-feira (21).

A história deve começar no exato ponto em que parou logo após o especial de Natal de 2015 – ou seja, hora de maratonar tudo de novo. Na história, os Crawley recebem um convidado muito importante e isso vai mexer com as estruturas da mansão.

Hugh Bonneville (Robert Crawley), Elizabeth McGovern (Cora Crawley), Michelle Dockery (Lady Mary), Laura Carmichael (Lady Edith), Joanne Froggatt (Anna Bates) e Maggie Smith (Condessa Violet Crawley) reprisam seus papéis. O roteiro é do próprio autor da série, Julian Fellowes.

O filme deve estrear no dia 21 de novembro de 2019.

Assista: