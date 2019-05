Dia do Orgulho Nerd: São Caetano é (de novo) a cidade mais geek do Brasil; veja top 10

No dia 25 de maio é celebrado o Dia do Orgulho Nerd e, como já virou tradição anual, a Amazon fez o ranking das cidades mais geeks do Brasil, baseada no perfil de compras nas cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes.

Compras de livros, e-books, quadrinhos, brinquedos e games dos universos Star Wars, Game of Thrones, Harry Potter, Marvel e DC, entre outros assuntos relacionados à cultura nerd, foram medidos entre abril de 2018 e abril de 2019.

Os maiores nerds do período, no geral, estão em São Caetano. Esse é o segundo ano consecutivo que a cidade do ABC paulista lidera o top 10.

Veja o ranking completo das cidades mais nerds de 2019: