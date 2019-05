Confira séries de TV para preencher o vazio pós-‘Game of Thrones’

O final de “Game of Thrones” dividiu opiniões e provocou intensos debates, mas o fato é que Daenerys, Jon, Sansa e Tyrion já deram o que tinham que dar.

A HBO prometeu um prequel, atualmente em pré-produção, que se passa milhares de anos antes dos acontecimentos da série encerrada no último domingo (19), mas não há nenhuma previsão de quando ele deve estrear.

Enquanto isso não acontece, “Game of Thrones” deixou um vácuo a ser preenchido por outras produções que consigam aliar fantasia, intriga política e ação – tudo com qualidade técnica de cinema.

Confira alguns títulos já existentes – mas pouco conhecidos – e outros que estão por vir que podem ajudar na despedida desse hit da TV.

'The Last Kingdom'

Com clima medieval, a produção baseada na saga “As Crônicas Saxônicas”, de Bernard Cornwell, joga o espectador para o meio das batalhas e jogos políticos que culminaram na formação da Inglaterra, no século 9, com a luta entre vikings e saxões a partir de Uthred (Alexander Dreymon). As três primeiras temporadas estão na Netflix e a quarta está em produção.

'Black Sails'

Inspirada no universo do romance “A Ilha do Tesouro”, a série tempera o clima de aventura imaginado pelo escritor Robert Louis Stevenson (1850-1894) com violência e muita conspiração em torno de piratas como o protagonista Capitão Flint, vivido por Toby Stephens. Exibida entre 2014 e 2017, a série teve quatro temporadas, todas disponíveis na Netflix.

'Outlander'

Quem gosta de personagens honrados diante de decisões difíceis e situações brutais pode se interessar por esse drama inspirado na obra de Diana Gabaldon. A série mostra o romance entre uma enfermeira da Inglaterra de 1945 com um soldado da Escócia de 1743. As três primeiras temporadas estão na Netflix; a quarta está no Fox App e há mais duas a caminho.

'The Mandalorian'

Fanáticos por mitologias originais – em especial os fãs de “Star Wars” – vão se deleitar com esta série de live action dirigida por Jon Favreau e ambientada cinco anos após os episódios de “O Retorno de Jedi”. Vivido por Pedro Pascal (o Oberyn, de “Game of Thrones”), o protagonista será uma espécie de pistoleiro das galáxias. A estreia será em 12 de novembro no serviço Disney+.

'O Senhor dos Anéis'

Prevista para estrear apenas no ano que vem no Amazon Prime Video, a série derivada dos livros e filmes inspirados na obra de J.R. R. Tolkien já é apontada como a mais cara da TV americana, com custo de US$ 1 bilhão para cinco temporadas. A divulgação de um antigo mapa da Terra Média indicou que a ação vai se passar bem antes de “A Sociedade do Anel”.

'The Witcher'

O autor polonês Andrzej Sapkowski já tornou sua obra de fantasia conhecida entre os gamers, mas tudo indica que suas histórias sobre um bruxo treinado para combater criaturas monstruosas vão ganhar um público mais amplo com esta adaptação da Netflix que estreia no segundo semestre deste ano. Henry Cavill (“O Homem de Aço”) vive o protagonista.