Compadre Washington continua internado em São Paulo após agressão em assalto; veja vídeo

Compadre Washignton continua internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo nesta terça-feira (21). O vocalista da banda É o Tchan deu entrada no centro médico na madrugada desta segunda-feira (20) após sofrer uma agressão durante um assalto momentos antes. Ele caiu e feriu a cabeça.

O cantor se apresentou, ao lado do colega Beto Jamaica, na Virada Cultural na noite de domingo (19). Segundo sua produção, ele estava em uma lanchonete que costuma frequentar quando está em São Paulo, nas imediações do hotel em que se hospedou, no Centro de São Paulo.

Nas imagens das câmeras instaladas na Rua da Consolação, Compadre Washington caminha com dois amigos em direção ao hotel quando um ladrão aborda o grupo. Outros dois criminosos cercam as vítimas.

O cantor levou um soco e um chute, caindo com o rosto chão. Os ladrões fugiram e os amigos correram em seu socorro. Segundo o empresário do artista, seu estado é estável.