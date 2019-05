Miley Cyrus, app de carona e traição: confira os trailers (e as teorias!) dos novos episódios de Black Mirror

A Netflix divulgou, nesta terça-feira (21), os trailers dos três episódios de Black Mirror que estão por vir. A quinta temporada, com estreia prevista para 5 de junho, foi adiada pela produção e lançamento do mega episódio "Bandersnatch", que estreou um nível de interatividade revolucionário para a plataforma de streaming.

Ao jornal estadunidense "The New York Times", Charlie Brooker, criador da série, contou que a nova temporada traz histórias mais "otimistas", para variar o tom "distópico e negativo" de vários episódios anteriores.

Os enredos, que envolvem a cantora Miley Cyrus, aplicativos de transporte particular e um mistério que atrapalha a vida de um casal, já estão servindo de base para teorias nas redes sociais.

Confira abaixo os vídeos de cada novo episódio, leia o que está sendo dito sobre eles, e crie suas próprias hipóteses:

Ashley fia, cê tá bem? pic.twitter.com/MapTohDInf — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) May 21, 2019

"Rachel, Jack and Ashley Too" é o título do episódio cujo trailer traz Miley Cyrus – a eterna Hannah Montana – como "Ashley Too", uma jovem celebridade, num papel que lembrou muitos fãs da própria Hannah. No enredo, também entra uma boneca-robô de Ashley, a pequena "Ashley Too", que parece ganhar consciência própria na casa de uma fã adolescente.

Vocês já pensaram que o ep em que a miley aparece na 5ª temporada de black mirror pode ser um ep relacionado a uma vida dupla igual ela fazia com a Hanna?! 🤯 pic.twitter.com/AFiG66DxyZ — 𝔊𝔞𝔟𝔯𝔦𝔢𝔩 🧙🏻‍♂️ (@soudmarte) May 18, 2019

É por isso que eu nunca acredito quando alguém diz que não está acontecendo nada. pic.twitter.com/VT3MabLS4e — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) May 21, 2019

"Striking Vipers" traz Anthony Mackie (Sam Wilson, no universo cinematográfico da Marvel) e Yahya Abdul-Mateen II (de "Aquaman"). O enredo bastante misterioso lida com a vida conjugal, infidelidade e um estranho implante craniano, que aparece por alguns segundos nas têmporas do personagem de Mackie.

Um detalhe deste episódio é que a cidade de São Paulo foi cenário para alguns trechos. Um apartamento na Avenida Paulista foi escolhido para ambientar a casa do casal principal – a vista privilegiada da cidade em uma de suas avenidas mais emblemáticas chamou a atenção dos produtores.

striking vipers vai ser uma mistura de the entire history of you e san junipero?? esses chip deve ter sido criado pela tckr systems.. pic.twitter.com/cU07gVAu7m — the queen in the north! (@faultsmg) May 21, 2019

Mackie em black mirror vai ser macho escroto que trai a esposa, rom pom pom https://t.co/P3uA1e43E0 — mari ✨ (@marvelmagicians) May 21, 2019

Não esqueça de dar 5 estrelas para o seu motorista. pic.twitter.com/p7IZaV8eO9 — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) May 21, 2019

No que parece ser o episódio de maior tensão da tríade, "Smithereens" tem como protagonista o ator Andrew Scott, da série da BBC "Sherlock". Scott encarna um motorista de aplicativo, funcionário de uma tal empresa "Smithereens". No entanto, a viagem que ele fornece é tudo, menos tranquila.