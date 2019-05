Xuxa e Anitta voltam a se falar após climão e trocam mensagens sobre veganismo

Anitta tem feito as pazes com muita gente nos últimos tempos. Depois de Maluma e sua ex-empresária, a cantora voltou às boas também com Xuxa Meneghel. Em entrevista ao blog do jornalista Leo Dias, do UOL, a apresentadora da Record contou que voltou a seguir a cantora e mandou uma mensagem de aniversário para a cantora, em 30 de março.

"Mandei um parabéns pra ela e ela me retornou muito fofa, falando coisas legais, e dizendo que a mensagem que eu tinha mandado caiu bem. Aí voltamos a falar. Sobre veganismo, e vários assuntos", contou Xuxa.

As duas se estranharam em 2017, quando Anitta foi convidada do programa da Rainha dos Baixinhos na Record e ficou revoltada com o tema 'loucuras sexuais' proposto para a entrevista. Anitta não quis responder a muitas das questões, afirmando que aquele tema não havia sido combinado. Xuxa tentou insistir, mas, o resultado no ar foi bem desconfortável de assistir.