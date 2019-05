Turnê das Spice Girls é posta em cheque após cegueira temporária de Mel B

A cantora Mel B passou por um susto neste final de semana, após experienciar uma perda de visão temporária em seu olho direito. A integrante das Spice Girls, que tem turnê marcada para este mês, perdeu em 2014 a visão de seu olho esquerdo, após uma cirurgia a laser.

Múltiplos tabloides britânicos reportaram o caso no sábado (19), afirmando que Mel deu entrada no Moorfields Eye Hospital, em Londres, dizendo à equipe médica que estava "totalmente cega". Ao The Sun, uma fonte afirmou que a cantora estava frenética, e chegou ao hospital com seu motorista e uma assistente, que segurava sua mão.

O Daily Mail conta que a Spice Girl foi transferida para o Hospital Luton & Dunstable, tendo alta assim que sua visão do olho direito foi restaurada. Um porta-voz disse ao tabloide que "a situação está sob controle", e que a artista está ansiosa pela turnê, que ainda vai acontecer.

A tour "Spice World 2019" já foi ameaçada anteriormente, após um atrito entre a própria Mel B e outra integrante, Geri Horner, a "Ginger Spice". A primeira, em entrevista, confirmou rumores de que teria tido relações sexuais com a última, o que foi desmentido posteriormente por Geri.

Neste ano, as quatro membros das Spice Girls – sem Victoria Beckham – se apresentarão em múltiplas cidades do Reino Unido. O primeiro show está marcado para 24 de maio em Dublin, na Irlanda.