Meghan Markle flertou pela internet com cantor antes de conhecer príncipe Harry

Meghan Markle flertou com o cantor inglês Matt Cardle poucos meses antes de iniciar seu romance com o príncipe Harry. Segundo o jornal The Sun, a então atriz trocou algumas mensagens com o vencedor da edição de 2010 do X Factor britânico, quando já estava separada do produtor de cinema Trevor Engelson e ainda não conhecia o atual marido. “O Matt começou a seguir a Meghan no início de 2015, porque a achava uma linda atriz em Suits, mas ele ficou chocado quando ela logo o seguiu de volta e os dois começaram a trocar mensagem”, disse uma fonte à publicação, acrescentando que Meghan teria dito que também era fã do trabalho de Cardle.

“Ele ficou sem acreditar quando uma estrela de Hollywood sabia quem ele era e se sentiu lisonjeado. Os dois continuaram conversando e ela chegou a sugerir um encontro”, relatou a fonte.

No entanto, na mesma época o cantor tinha acabado de conhecer sua atual namorada, Amber Hernaman, e achou melhor não prolongar o bate-papo. "Havia uma conexão, mas o timing não foi apropriado e ele não respondeu a última mensagem enviada por ela”.

Após o X Factor, Matt Cardle se tornou o grande astro do West End de Londres, uma das principais casas de espetáculos da Europa.

Meghan Markle assumiu o namoro com Harry em meados de 2016 e, pouco tempo depois, anunciou sua saída da série Suits. Os dois, que tiveram o primeiro filho no dia 6 de maio, completaram um ano de casados nesse domingo, 19.

Os assessores da duquesa não se posicionaram publicamente sobre o suposto flerte dela com o cantor.