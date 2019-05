Khloé Kardashian divulga fotos de viagem à praia e impressiona pela boa forma

Khloé Kardashian decidiu curtir alguns dias de descanso com a filha, True Thompson, de 1 ano, em Turks e Caicos, no Caribe.

Em fotos compartilhadas em seu perfil no Instagram, a socialite aparece com um biquíni rosa cavado, enaltecendo suas curvas.

LEIA TAMBÉM:

Com estreia de Aaron Paul, HBO libera trailer da terceira temporada de Westworld; assista

Game of Thrones: Elizabeth Olsen conta que fez teste para viver Daenerys Targaryen

Segundo o portal The Inquisitr, a irmã de Kim decidiu fazer a viagem para relaxar depois de todo o drama que passou 2018, quando seu ex-namorado, o jogador de basquete Tristan Thompson, foi flagrado beijando outra mulher em uma boate. Na época, Khloé estava grávida de 9 meses da primeira filha do casal e decidiu manter o relacionamento pelo bem da família.

No entanto, ela teria descoberto uma segunda traição meses depois, desta vez com Jordyn Woods, melhor amiga de sua irmã Kylie Jenner, o que motivou o fim da relação em fevereiro deste ano.

Em entrevista ao podcast de Laura Wasser, Divorce Sucks!, a empresária falou que tem procurado ter uma boa relação com o ex. “[True] sente a energia e eu acredito muito nisso, então faço tudo o que posso para não colocar nenhum tipo de energia pesada em torno dela”, disse. “Eu sei que o pai dela é uma ótima pessoa e eu sei o quanto ele a ama e se preocupa com ela”, completou ela, que fez questão de chamar o ex para o primeiro aniversário de True.