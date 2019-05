Gatinho implora por sachê em paródia com o meme 'juntos e shallow now'

A mais nova febre da internet chegou até os gatos. Chico, o gatinho da página Cansei de ser gato, no Facebook, lançou um novo vídeo em que implora por um pouco de sachê em sua tigela.

"Eu tô com fome, quero comer. Humano, me dá sachê! Levanta do sofá e vem servir, meu pote está shallow meow", diz o refrão da paródia.

Veja o vídeo aqui:

A página costuma fazer versões bem humoradas de músicas de sucesso, como foi o caso de "Shallow", de Lady Gaga, "Din Din Din", de Ludmilla, e "Sua Cara", de Anitta, Pabllo Vittar e Major Lazer.

Desde sexta-feira (17), não se fala em outra coisa nas redes sociais. A versão adaptada de "Shallow", "Juntos", acabou virando meme pela mistura de inglês e português sem que as palavras fizessem sentido quando traduzidas. O refrão da música de Paula Fernandes e Luan Santana diz "juntos e shallow now" — algo como "juntos e raso agora".