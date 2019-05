Produção de 'Game of Thrones' esquece garrafa plástica em cena do episódio final

O "easter egg" da vez não é um copo do Starbucks nem a regeneração de uma mão. Evidenciando a correria que foi finalizar o maior sucesso televisivo da HBO, a produção de "Game of Thrones" esqueceu, dessa vez, uma garrafa plástica em uma das cenas do episódio final.

O momento reúne personagens importantes da série, para uma tomada de decisão sobre o destino de Westeros. Aos pés de Samwell Tarly (John Bradley-West), havia uma garrafinha para o ator. O detalhe não passou despercebido para muita gente, que comentou o erro no Twitter.

When the writers just want to get over the show and leave a water bottle in the scene #GameOfThrones #watergate2019 #GameOfThronesFinale #starbuckscup all over again pic.twitter.com/p2faKZulS1

— Amandeep Kaur (@AmandeepKaurA) May 20, 2019