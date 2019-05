Game of Thrones: Fãs ficam surpresos com ator brasileiro em episódio final

ATENÇÃO: CONTÉM SPOILER DAS TEMPORADAS ANTERIORES DE "GAME OF THRONES"

O episódio final de "Game of Thrones", exibido neste domingo (19), gerou muita polêmica – e alguns elogios também. Além da conclusão da corrida pelo Trono de Ferro, quem chamou a atenção também foi o ator Lino Facioli, que interpreta Robin Arryn.

Após a morte de Lysa Arryn (Kate Dickie), o garoto fica sem função na história e vai sumindo aos poucos, até ser praticamente esquecido. Entre os fãs mais atentos, contudo, esse era um questionamento: o que aconteceu com o Ninho da Águia após Mindinho (Aidan Gillen) ser executado por Arya Stark (Maisie Williams)?

Este último episódio confirmou a teoria de que Robin Arryn, agora um jovem adulto, se tornou o chefe de sua casa. Ele aparece como membro do Grande Conselho nos momentos finais da série, ao lado dos outros lordes de Winterfell, para decidir o futuro do reino.

Lino Facioli é brasileiro, nascido em Ribeirão Preto (SP), mas vive no Reino Unido desde os quatro anos de idade. Iniciou sua carreira em 2010 e já no ano seguinte conseguiu seu papel na série da HBO. Sua primeira aparição é no quinto episódio da primeira temporada.

Como ele foi introduzido na série ainda criança e sumiu por um bom tempo, sua participação chamou atenção, principalmente por conta das mudanças físicas.

Confira a repercussão:

Queria muito saber que Sustagen que deram pro Robin Arryn que OLHA, SENHORES….#GameOfThrones — Sor Olivia 🗡 (@ohtheskywalkers) May 20, 2019

Gente, e o Robin Arryn que virou um homão? Chocada #GameOfThrones pic.twitter.com/eMAcLTr1ty — 🔥∙↝ 𝖌𝖊𝖔 (@itsmegeo__) May 20, 2019

Inclusive, precisamos lembrar aqui que Robin Arryn / Lino Facioli foi o Brasil na final de #GameOfThrones. pic.twitter.com/WtC63y2YuL — PJ Brandão (@pedropjbrandao) May 20, 2019

A gente pode ver que amamentar é importante pelo tamanho que ficou o Robin Arryn #GameofThrones pic.twitter.com/gqQyrPg3gG — Stark & Cansada (@PepiMarson) May 20, 2019

Robin se algum dia eu lhe chamei de feio ou esquisito eu sinto muito, meu querido pqp a puberdade foi maravilhosa contigo #GameOfThrones pic.twitter.com/5mE3l57YL7 — sansa stark dona da porra toda (@sansagodness) May 20, 2019

o episódio foi horrível, isso nos já entendemos, mas agr vamo falar de como o Robin Arryn cresceu????¿? #GameofThrones pic.twitter.com/aIKIb6UTVo — kvothe; (@umbookaholic) May 20, 2019