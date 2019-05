Eva Longoria encurta recuperação de cirurgia para participar de eventos em Cannes

Quem viu Eva Longoria desfilando por tapetes vermelhos no Festival de Cinema de Cannes nem desconfiou que, apenas dois dias antes de chegar à França, ela passou por uma mesa de cirurgia.

Segundo a revista Hola! EUA, Eva foi levada às pressas para o hospital e passou por uma cirurgia. Ela estava com fortes dores no estômago e foi diagnosticada com apendicite em pleno Dia das Mães, comemorado em 12 de maio.

No dia 14, quando o festival abriu, ela já estava em Cannes, liberada pelo médico, para cumprir sua agenda.

A programação em Cannes vai até 25 de maio.