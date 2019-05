Compadre Washignton fere a cabeça durante assalto após a Virada Cultural e é internado em SP

Uma das atrações da Virada Cultural de São Paulo, realizada no último fim de semana (18 e 19), o cantor Compadre Washington, do "É o Tchan", acabou se ferindo ao sofrer um assalto no Centro da cidade. Segundo nota publicada em suas redes sociais, o baiano sofreu uma rasteira, caiu e bateu a cabeça.

A apresentação da banda de axé fechou a programação do Palco Brega, no Largo do Arouche, no fim da tarde de domingo (19).

Washington passou em uma lanchonete próxima ao hotel em que costuma se hospedar. Ele foi assaltado por dois homens na Rua da Consolação já na madrugada desta segunda-feira (20). Os ladrões levaram o celular enquanto o cantor foi levado para o Hospital das Clínicas para tratar um ferimento na cabeça.

O quadro do cantor é estável e ele continua internado no pronto-socorro, segundo o site G1. O caso foi registrado no 78º distrito policial da Capital.