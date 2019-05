Cantor Agnaldo Timóteo passa mal e é internado

O cantor Agnaldo Timóteo,82 anos, passou mal e foi internado em Barreiras, cidade no oeste da Bahia.

Ele se apresentaria nesta segunda-feira em uma cidade vizinha, Santa Rita de Cássia, a 160 quilômetros de Barreiras.

De acordo com informações da assessoria do artista, ele teve um aumento súbito da pressão e está com glicemia baixa.

Agnaldo Timóteo está sendo medicado na Unidade de Pronto Atendimento da cidade.

Não há previsão de liberação.