Caderno de Drake encontrado no lixo é colocado à venda por R$ 143 mil

Um caderno que pertenceu a Drake, encontrado no lixo, está à venda pela bagatela de R$ 143 mil (ou US$ 35 mil) no site Moments in Time.

O objeto foi encontrado perto da fábrica de móveis que pertence ao avô de Drake, no Canadá. As anotações datam de 2000, quando ele tinha 14 anos.

Segundo o TMZ, o caderno tem uma letra de música chamada "Smell Pussy". Na capa, há um adesivo da Lacoste e já com o nome artístico que ele usa – seu nome verdadeiro é Aubrey Graham.