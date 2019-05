MasterChef Brasil: Participantes preparam apresentação em pratos exóticos

A prova do MasterChef Brasil deste domingo (19) foi de comer com os olhos. Ecatharine foi vencedora pelo melhor visual em uma tela de pintura em branco.

O desafio do empratamento contou com algumas louças um tanto diferentes, como uma pedra de sal do Himalaia, uma ágata azul, uma telha, uma folha de bananeira, um coral, uma pedra lapidada, um tronco, três latas de sardinha, uma concha de inox, um espelho em formato triangular, um corte de bambu, um azulejo branco e uma tela de pintura.

O segredo estava em adaptar o prato, de escolha livre, às possibilidades que o tipo de louça não-convencional oferecia —é mais difícil trabalhar com molhos em uma tela de pintura, por exemplo.

"Nesta prova, vocês terão que demonstrar que conhecem tudo dentro de uma cozinha, como compor uma belíssima imagem na hora de empratar", anunciou a chef Paola Carosella aos cozinheiros.

Ao fim do preparo, após uma hora de prova, os participantes deveriam tirar uma foto do prato no estúdio com ajuda dos novos lançamentos da Samsung, o Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus. Só depois, deveriam apresentá-lo para os jurados.

Venceria a prova aquele que unisse o melhor dos dois mundos: sabor e apresentação.

Veja os pratos do desafio do empratamento: