MasterChef Brasil: Novo desafio tem receita em prato não-convencional

Neste domingo, 19, às 20h, os 13 cozinheiros amadores que seguem no MasterChef Brasil enfrentarão um desafio bastante original. Cada um deles receberá um "prato não-convencional" (um coco seco, uma folha de bananeira, um tronco de madeira, entre outros) e, a partir dele, deverão criar uma receita que seja coerente com o prato que receberam.

A prova exigirá deles muita criatividade e conhecimentos técnicos para fazer o melhor uso do seu prato. Desta vez, além do sabor, a beleza e coerência do prato serão critérios fundamentais na avaliação dos chefs.

Na prova de eliminação, os competidores terão pela frente mais um leilão MasterChef sob o comando da talentosa leiloeira Ana Paula Padrão. Eles deverão usar o tempo como moeda de troca, mas eles não irão brigar por ingredientes e sim por pratos clássicos da gastronomia mundial. Eles deverão fazer a sua própria versão desse clássico. O pior cozinheiro deixa a competição.

MasterChef Para Tudo

Na próxima terça-feira, 21, às 22h, a Band exibe mais um episódio do MasterChef Para Tudo. Apresentada por Ana Paula Padrão, a atração vai mostrar cenas inéditas, curiosidades e bastidores do programa exibido no domingo. Angélica Vitali vai ensinar a receita que se destacou na semana, enquanto Thiago Gatto vai descobrir o que há na geladeira de Henrique Fogaça.

Prêmios

Nesta temporada, todos os desafios do MasterChef Brasil seguem valendo prêmios. Após a conquista do avental, os vencedores das provas individuais acumularão R$ 1 mil em compras no cartão Carrefour; já as mini provas e as provas coletivas valerão R$ 500 para quem fizer o melhor prato. Os dois finalistas ainda serão premiados com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour.

O grande vencedor do talent show vai ganhar o troféu MasterChef; R$ 250 mil; uma bolsa de estudos de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Paris; uma cozinha completa da nova linha Brastemp Gourmand com geladeira, micro-ondas, forno tradicional e a vapor, cooktop e coifa. A Tramontina vai equipar a cozinha do vencedor com panelas de aço inox, um kit chef de facas, além dos eletro-portáteis Tramontina by Breville. Já a Barilla vai levar o vencedor para acompanhar o maior campeonato de massas do mundo, o Pasta World Championship.

O segundo colocado ganhará uma bolsa de estudos na unidade da Le CordonBleu em Ottawa, no Canadá, podendo escolher entre o curso de cozinha ou de pâtisserie.

O MasterChef Brasil, formato da Endemol Shine Group, é uma co-produção da Band com o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todos os domingos, às 20h, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health, com reapresentação às quartas-feiras às 20h30 a partir do dia 29 de março.