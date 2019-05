MasterChef Brasil: Veja quem foi o eliminado deste domingo (19)

O cozinheiro Renan Corrêa foi o eliminado do MasterChef Brasil neste domingo (19). O desafio era recriar pratos clássicos da gastronomia mundial e o cozinheiro fez um charuto de folha de uva recheado.

Os jurados criticaram a falta de sabor do prato e o molho aguado, mesmo Renan tendo utilizado uma variedade de temperos.

"Medo atrai medo"

Antes de começarem a cozinhar, os participantes tiveram que disputar os pratos em um leilão. A oferta eram os minutos que seriam descontados do tempo de prova.

Com receio de escolher um prato com o qual não tivesse familiaridade, Renan acabou ganhando o desafio de recriar os charutos de uva recheados. Sua vontade, na verdade, era de cozinhar o bacalhau, mas ficou com medo de que fosse demorar muito para dessalgá-lo.

Os jurados perceberam a insegurança do cozinheiro. Ao apresentar o prato e no momento da eliminação, o chef Henrique Fogaça disse para Renan: "medo atrai medo".

Gripado, Renan acredita que este tenha sido o motivo para não sentir o gosto da comida. Agradeceu aos jurados pela oportunidade de participar do MasterChef Brasil e lamentou não ter conseguido mostrar mais da culinária caipira, sua favorita.

Agora, restam 12 cozinheiros na competição.