Paula Fernandes e Luan Santana lançam 'Juntos', versão brasileira de 'Shallow'

A versão brasileira de "Shallow" já está no ar! "Juntos", gravada por Paula Fernandes e Luan Santana, já está disponível nas plataformas de streaming.

"Diga o que te fez sentir saudade, bote um ponto final. Cole de uma vez nossas metades. Juntos e shallow now", diz o refrão da música. Veja a letra completa no fim da matéria.

Na sexta-feira (17), a canção deu o que falar na internet. "Juntos e shallow now" chegou a virar meme justamente pela letra não fazer muito sentido quando traduzida – algo como "juntos e raso agora".

A música é uma regravação da trilha sonora do filme "Nasce Uma Estrela", estrelado por Lady Gaga e Bradley Cooper, que, inclusive, ganhou o Oscar 2019 de Melhor Canção Original.

O longa conta a história de Ally, uma garçonete que é alçada à fama após ser descoberta por Jackson Maine, um rock star que vê sua carreira ser destruída por problemas com alcoolismo.

Produzido por Bradley Cooper, é a quarta versão de uma história bastante conhecida por Hollywood — a ascensão de uma artista e a decadência daquele que a ajudou a crescer. Grandes atrizes, como Janet Gaynor (1937), Judy Garland (1954) e Barbra Streisand (1976), já interpretaram o papel que rendeu a Lady Gaga uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz.

Veja a letra completa de "Juntos":

Diga, meu amor

Se anda um pouco triste como eu

Diga o que ficou

Da história que a gente viveu

Eu caí e tudo agora lembra você

E viver sem a gente

Não dá mais porque sei que sou eu

Diga por que se foi

E quantas vezes se sentiu sozinho, longe

Diga o que pensou

Pra vir buscar agora o que vivemos antes

Eu caí

E vi nascer uma força que nem sei de onde

Pra seguir

E suportar a falta desse amor

Diga o que te fez sentir saudade

Bote um ponto final

Cole de uma vez nossas metades

Juntos e shallow now

In the shallow, shallow

In the shallow, shallow

In the shallow, shallow

Juntos e shallow now