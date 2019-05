Game of Thrones: Após temporada controversa, fãs lamentam fim da série

Não aprendi a dizer adeus… A música eternizada na voz de Leandro e Leonardo resume bem o que os fãs de Game of Thrones estão sentindo neste domingo (19), quando vai ao ar o episódio final da oitava e última temporada da série.

A hashtag #GameOfThronesFinale chegou aos Trending Topics do Twitter e internautas fizeram questão de mostrar seu agradecimento aos atores e à produção.

Hoje vai ser exibido pela última vez essa abertura iconica de #GameOfThrones#GameOfThronesFinale pic.twitter.com/zE0DmtfY7s — arthur (@HiraiRyc) May 19, 2019

A primeira lágrima derramada a gente nunca esquece #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/TncMMvKS1j — Maiane777 (@maiane777) May 19, 2019

Eu ouvindo a abertura pela última vez

TAN NAN NAN NAN NAN NAN #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/r3U1rbJbwa — Got fora de contexto (@Marlonvier_) May 19, 2019

Último domigot. Não estou preparada pra dizer adeus #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/vW1vSJkx9f — Stormborn • Sdv? (@stargaryenxx) May 19, 2019

eu so tenho que agradecer por tudo que vcs me proporcionaram, toda as vezes q eu chorei, ri, gritei, irei lembrar de tudo e eu nunca irei superar a falta que vcs vão me fazer

obrigado por esses 8 anos e cada um de vcs tem um lugar especial no meu coração#GameOfThronesFinale pic.twitter.com/snYiFkFVy6 — vic 🥑 | thank you game of thrones (@allnbhdlana) May 19, 2019

Se para os fãs está difícil…

O elenco de Game of Thrones também está sentindo o impacto do fim da série. Foram oito anos vivendo as aventuras, angústias e reviravoltas dos personagens.

Emilia Clarke, que vive Daenerys Targaryen, publicou uma mensagem emocionada de agradecimento aos fãs. "Nada será suficiente para descrever o que esta série e Dany significaram para mim. A mãe dos dragões tomou conta de toda a minha vida adulta. Essa mulher tem todo o meu coração", escreveu. "Game of Thrones me moldou como mulher, como atriz e como ser humano."

Temporada controversa

Mesmo emocionados com o fim da série, fãs ao redor do mundo tem demonstrado insatisfação com o rumo que muitos personagens tomaram nesta temporada.

Uma petição criada no site Change.org pede à HBO para refazer a temporada, mas com "autores competentes". O documento já tem mais de 1 milhão de assinaturas.

"David Benioff e D.B. Weiss se provaram escritores incompetentes quando eles não têm fontes para se apoiar", diz Dylan D., autor da petição.

Game of Thrones começou a seguir caminhos próprios desde o fim dos livros de George R. R. Martin. O escritor de "Crônicas de Gelo e Fogo" ainda trabalha nos dois últimos livros de "As Crônicas de Gelo e Fogo".