MasterChef: ‘achei que o Fogaça ia me detonar’, conta Weverton

O cozinheiro amador Weverton Barreto suou frio ao ser avaliado pelos jurados do MasterChef Brasil no último episódio. Após ser elogiado por Erick Jacquin e Paola Carosella, o chef brasileiro Henrique Fogaça disse que sua receita de tartelete de tomate e manjericão era "uma aberração", deixando todos em choque. Porém, ele logo completou a frase: "Uma aberração de boa".

"Naquele momento eu fiquei muito assustado porque o Fogaça tinha passado na minha bancada durante a prova e falado para mim que 'menos é mais'. Então, eu fiquei um pouco inseguro em relação à minha sobremesa, mas eu mantive o foco. Quando ele falou que era uma aberração, eu achei que ele ia detonar o meu prato, mas ele gostou. Fiquei feliz", disse o engenheiro civil em entrevista ao Portal da Band.

Apesar de ter entrado no MasterChef Brasil com uma receita de confeitaria, Weverton ficou preocupado com o tema da prova. "Quando os chefs levantaram a caixa e eu vi aquelas sobremesas – e tinham sobremesas lá que eram muito complexas –, eu imaginei que fosse uma prova de reprodução com ingredientes complexos. Eu fiquei muito preocupado, principalmente por não conhecer aqueles ingredientes em sobremesas e, talvez, não ter tempo para executar alguma coisa a altura ali", contou.

"A principal dificuldade era combinar um ingrediente diferente daqueles com alguma base que eu conhecia de sobremesa. Olhei todos os ingredientes e percebi que o tomate tinha uma acidez parecida com a acidez uma fruta. E ele é uma fruta, né? Também pensei em usar o chuchu, porque ele é um ingrediente mais delicado e que não daria um sabor diferente no meu prato", relembrou.

"Resolvi usar esses dois para tentar construir uma sobremesa legal, mas acabei apostando no tomate porque ele tinha mais sabor que o chuchu – que não tinha sabor de nada. Fiz uma massa sablé, usei farinha de amêndoas para ela ficar saborosa, raspas de limão e fiz um creme de confeiteiro. E, por cima, coloquei um coulis de tomate para saborizar essa sobremesa", finalizou.