Carro de apoio de Wesley Safadão capota no Maranhão

A van do cantor Wesley Safadão perdeu o controle, saiu da pista e capotou no km 436,4 da BR-316, no município de Peritoró, localizado a 236 km de São Luís, na tarde desta sexta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Maranhão (PRF-MA), o motorista do veículo ficou ferido.

O cantor não estava na van. O veículo é usado como apoio para divulgação e venda de CDs e DVDs. O motorista, cujo nome não foi divulgado, sofreu ferimentos no rosto, braços e pernas, mas não corre risco de morte.