São Paulo recebe mais de 1,2 mil atrações na Virada Cultural

A Virada Cultural de São Paulo acontece neste fim de semana, entre as 18h de sábado (18) e 18h de domingo (19). Serão 24h com mais de 1,2 mil atrações, divididas em 250 pontos, espalhados por toda a capital paulista.

Com isso, a Prefeitura promete entregar a maior edição da história do evento. Mais de 40 instituições privadas fecharam parceria com a Secretaria Municipal de Cultura para a realização do evento.

Pela primeira vez, a Virada será transmitida ao vivo pela internet, via Spcine Play – o serviço de streaming da empresa paulistana de cinema. Uma equipe itinerante vai transmitir parte dos shows dos palcos do Centro. Já as atrações do Palco Theatro Municipal serão transmitidas ininterruptamente.

Feiras Gastronômicas

Alguns pontos do centro vão receber festivais específicos de gastronomia, como o Smorgasbrug, ao lado do Municipal, inspirado no maior festival culinário do mundo, ou o Sabores do Brasil, no Vale do Anhangabaú. Até um espaço para cervejas artesanais brasileiras foi criado na rua Doutor Bráulio Gomes.

Para quem curte cinema, fica esperto!

O Centro Cultural São Paulo vai apresentar gratuitamente, das 15h de sábado até às 19h de domingo, todos os oito filmes do diretor Quentin Tarantino.

Corredor da Paulista

A avenida mais famosa da cidade vai fechar para os carros a partir das 18h de sábado e abrir para shows, festas, performances e outras atividades ao longo de seus mais de 2km de extensão. Além disso, todos os museus vão abrir em horários diferenciados e com programação especial para a Virada. Destaque para as exibições de filmes no Vão do Masp, com trilha ao vivo, como “São Paulo S/A” e sonorização da banda Bodes & Elefantes, à 1h10. Já o museu vai ter entrada gratuita das 18h às 23h59.

Não perca o bonde

O acesso às linhas de metrô e trem da capital paulista funcionarão de forma ininterrupta, com exceção das linhas 13-Jade (CPTM) e 15-Prata (Metrô). E atenção: algumas linhas de ônibus sofrerão alteração no itinerário.

Com tanta atração, dá até para se sentir um pouco perdido. Mas calma: o Metro Jornal separou para você a programação musical dos principais palcos no Centro e nas periferias da cidade.

Confira:

CENTRO

Plural

Vale do Anhangabaú

18h – 19h: Palavra Cantada

21h – 22h30: Ofertório (Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso)

0h – 1h30: Criolo

3h – 4h30: Seun Kuti & Egypt 80 (com participação de IZA)

4h30 – 7h: Gambiarra, a Festa

9h – 10h: Aline Barros

12h – 13h30: Anitta

14h30 – 15h30: Anavitória

17h – 18h: Lucas Lucco

Pop

Avenida Cásper Líbero, 680

19h – 20h: Ana Muller

21h – 22h: Mariana Nolasco

23h – 0h: Alice Caymmi

1h – 2h: Karol Conká convida Danna Lisboa

3h – 4h: Matuê

9h – 10h: Tuyo

11h – 12h: Jão

13h – 14h: Onze:20

15h – 16h: Vitor Kley

17h – 18h: Silva

Rap Nacional

Rua Libero Badaró x Largo de São Bento

18h – 19h: Odisseia das Flores

20h – 21h: Rap Plus Size

22h – 23h: Black Alien

0h – 1h: Baco Exu do Blues

2h – 3h: Flora Matos

4h – 5h: SNJ

5h30 – 6h30: Recayd Mob

10h – 11h: Don L

12h – 13h: Rimas & Melodias

14h – 15h: MC Marechal

16h – 17h30: Emicida (participação de Mayra Andrade)

Diversidade

Praça da República

19h – 20h: Novas Famílias – Marina Lima convida Letrux

22h – 23h: Ocupação Travesti

1h – 2h: Quebrada Queer convida Preta Rara, Kaya Conky e Pepita

4h – 5h: Pabllo Vittar

6h30 – 7h30: Majur e Hiran

8h30 – 9h30: As Transformistas

11h – 12h: Baile do Abrava – Tiago Abravanel convida Jeniffer Nascimento

13h30 – 14h30: Jaloo convida Gaby Amarantos e Mc Tha

16h – 17h: Baile da Preta (Preta Gil)

Experimenta

Praça do Patriarca

19h – 20h: Rincon Sapiência & ÀTTØØXXÁ

22h – 23h: Edgar (participação de Rico Dalasam)

1h – 2h30: Teto Preto e Maria Beraldo

4h – 5h: Trava Línguas com Linn da Quebrada

6h – 7h: Heavy Baile

8h – 9h: Montage com Getúlio Abelha

11h – 12h: MC Carol convida Tati Quebra Barraco

14h – 15h: Céu & Tropkillaz apresentam Tropical Jukebox

17h – 18h: Afrocidade

Sertanejo

Estação da Luz

19h – 20h30: Henrique & Diego

22h – 23h30: Thiago Brava

1h – 2h30: Roberta Miranda

4h – 6h: Victor & Diogo

9h -10h30: Paula Mattos

12h – 13h: Marcos & Belutti

14h30 – 15h30: Mano Walter

17h – 18h: Naiara Azevedo

Rock

Avenida Rio Branco, 98

18h – 19h: Nação Zumbi

21h – 22h: Di Ferrero

23h – 0h: Scalene

1h – 2h: Boogarins

3h – 4h: Garotos Podres

7h30 – 8h30: Let’s Block

9h30 – 11h: Sepultura

12h – 13h: Tributo a Raul Seixas

14h – 15h30: Pitty

16h30 – 18h: Ira!

Cortejos Carnavalescos

Rua da Consolação

18h – 20h: Bloco Charanga do França

20h – 22h: Blocos Me Lembra que eu Vou convida Esfarrapados

22h – 2h: Bloco Casa Comigo

2h – 5h: Bloco Gambiarra, A Festa (participação de Ludmilla Anjos)

10h – 12h: Bloco Pagu

12h – 14h30: Bloco Domingo Ela Não Vai (participação de Sheila Mello)

14h30 – 17h: Bloco Tarado Ni Você

17h – 19h: Ilu Obá De Min & Ilê Aiyê – Cortejo de encerramento da Virada

Discos na Íntegra

Alameda Barão de Limeira, 145

18h – 19h: Ângela Ro Ro / 1979

21h – 22h: Odair José (participação de Thunderbird / Filho de José e Maria)

0h – 1h: Zezé Motta canta Luiz Melodia / Pérola Negra

3h – 4h: Teago Oliveira, Pélico, Hélio Flanders cantam Alucinação, de Belchior

9h – 10h: Joyce Moreno / Feminina

12h – 13h: Larissa Luz canta Elza Soares / Do Cóccix Até o Pescoço

15h – 16h: Fernanda Abreu / Raio X

Circo

Largo do Paissandu

20h – 21h: Cabaré LaMínima ao Máximo

22h – 23h: Cabaré das Pílulas Cômicas

0h – 1h: Um Palhaço Mal Pode Arruinar Sua Vida – Chacovachi

2h – 3h: Cabaré com os melhores malabaristas da atualidade

4h – 6h: Noite dos Renegados

10h – 11h: O Show da palhaça Rubra

12h – 13h: La Gran Arena

14h – 15h: Circo do Só Eu

16h – 17h: Vida de Circo

Auditório da Biblioteca Mário de Andrade

Rua da Consolação, 94

18h30 – 19h10: Zezé Motta lê Stella do Patrocínio

20h30 – 21h30: Cooperifa – Sérgio Vaz

22h30 – 23h30: Sarau do Binho – Suzi Soares

0h30 – 2h: TRANSarau + performance trans de Vicente Perrotta

3h – 4h: Slam da Guilhermina

5h – 6h: Slam do Corpo

7h – 8h: Slam do 13 – João Victor Cayres

9h – 10h: Sarau do Burro – Daniel Minchoni

11h – 12h: Slam das Minas – Pam Araujo

13h – 14h: Sarau das Pretas – Nathalie Mendes Sistig

15h – 16h: Slam da Resistência – Lica

17h – 18h: Sarau dos mesquiteiros – Rodrigo Ciríaco

Olido 70+

Avenida São João, 473

19h – 20h: Graça Cunha e Dino Barioni

21h – 22h: Virgínia Rosa e Ogair Júnior

23h – 0h: Lady Zu e João Cristal

1h – 2h: Cida Moreira

12h – 13h: Amanda Acosta e Demian Pinto

14h – 15h: Tania Alves e Jorge Ervolini

16h – 17h: Jane Duboc e Ogair Júnior

Viradinha

Biblioteca Monteiro Lobato (Rua General Jardim, 485)

18h30 – 0h: Brincadeiras de roda

18h30 – 20h: Chegada – montagem de barracas

20h15 – 21h: Contação de histórias de terror – Kiara Terra

22h – 23h30: Projeção do filme: D.P.A. Detetives do Prédio Azul

0h: Hora de dormir

8h: Hora de acordar

10h – 18h: Brinquedos infláveis

10h – 11h: Arraial da Trupe

10h – 17h: Oficina: Slime

10h – 12h: Oficina de Stencil

10h – 14h: Camarim Mirim

10h – 18h: Brincadeiras de roda

10h – 18h: Pintura de rosto

10h – 11h30: Oficina: Escultura de bambolê

11h30 – 13h: Oficina: Mad Science/O Mundo Gelado

11h30 – 12h30: Isadora Canto

12h – 13h: Nerina a Ovelha Negra

13h – 14h30: Oficina: Escultura de bambolê

14h – 14h45: Dinah

14h – 16h: Oficina: Mad Science/Laboratório de Agente secreto

15h – 16h: Planeta Oca

15h – 17h: Oficina: Oficina de fantasias

15h – 17h: Oficina: Instrumento musical/Xequerê

15h – 15h45: Três Marias e Um João

16h – 16h45: Saduci

17h – 18h: Sainha de Chita

Brasil 360

Rua Barão de Itapetininga x Avenida Ipiranga

19h – 20h: Mulamba

22h – 23h: Bando Mastodontes

0h – 1h: Carne Doce

3h – 4h: Cordel do Fogo Encantado

6h – 7h: Felipe Cordeiro (participação de Guitarrada das Manas e Almério)

9h – 10h: Castello (participação de Phill Veras)

12h – 13h: Filipe Catto (participação de Flaira Ferro)

15h – 16h: Aláfia

18h – 19h: Siba

Brega

Largo do Arouche

18h – 19h: Silvio Brito

20h – 21h: Márcio Greyck

22h – 23h: Maria Alcina

0h – 1h: Genival Lacerda

2h – 3h15: Trem da Alegria Celebration com Patricia Marx e Luciano

4h – 5h30: Baile do Papai – Manoel Cordeiro convida Marcia Ferreira e Natalia Matos

6h – 9h: Coletivo Brega Beats (Banda Brega Beats, DJ Tide, DJ Magrila e DJ Lubraxx)

10h – 11h30: Xarás (Marcia Castro e Marcia Short) convidam Sarajane

13h – 14h30: Luiz Caldas

15h30 – 17h: É O Tchan Convida Reinaldo e Ninha

Ode a Itamar Assumpção

Copan (Avenida Ipiranga, 210)

18h – 19h30: Denise Assunção

21h – 22h30: Zélia Duncan convida Tetê Espíndola

23h30 – 1h: Porcas Borboletas convida BNegão

2h30 – 4h: André Abujamra convida Kiko Dinucci e Juçara Marçal

5h – 6h30: As Bahias e a Cozinha Mineira

7h30 – 9h: Orquídeas do Brasil com Chico Chico

10h30 – 12h: Anelis Assumpção convida Tulipa Ruiz e Negro Leo

13h30 -14h45: Arrigo Barnabé e Claras & Crocodilos

16h30 – 17h45: Alzira e convida Maria Gadú

Instrumental

Pateo do Colegio

18h – 19h30: Carmina Burana – Orquestra Sinfônica Municipal, Coro Lírico e Coro Infantojuvenil

23h – 23h59: Escalandrum

2h – 3h: Orquestra Metropolitana e Rashid

12h – 13h: Diálogo entre Música e Dança – Benjamim Taubkin e Morena Nascimento

15h -16h: Orquestra Jazz Sinfônica

Theatro Municipal

Praça Ramos de Azevedo, s/n

19h – 20h30: Antígona, com Andrea Beltrão

23h – 0h30: Terreiro Urbano – Treme Terra Convida Z´África Brasil e Lirinha

2h – 3h: PRETAS – As Bahias +Drik Barbosa + Jup do Bairro & Linn da Quebrada + Luedji Luna

11h – 12h: Música Clássica Para Crianças com Orquestra Sinfônica Infantojuvenil e Intervenções de palhaços

14h – 15h: Abraço ViraHonk! SP

16h – 17h: Orquestra Experimental de Repertório com Branco Mello e Miranda Kassin

Samba

Avenida São João, 725 x Avenida Ipiranga

18h – 19h30: Um Sorriso Negro – Teresa Cristina

21h – 22h30: Os Filhos dos Caras

0h – 1h30: Diogo Nogueira

3 – 4h15: Xênia França convida Luedji Luna

9h30 – 10h30: Chico César

12h – 13h15: O Grande Encontro – 20 anos

14h – 15h45: Samba da Maria – Maria Rita

Cristã

Praça da Sé

18h – 19h: Priscilla Alcântara

19h15 – 19h45: Rick Digilio

20h – 21h: Dunga

21h15 – 21h45: Daniel Araujo

22h – 23h: Sarah Farias

23h15 – 23h45: Ton Carfi

0h – 1h: Anderson Freire

1h15 – 1h45: Lito Atalaia

2h – 2h30: Pregador Luo

2h45 – 3h15: Ao Cubo

8h – 9h: Coral da Escola de Música do Municipal

10h – 11h: Banda Alma Livre

12h – 13h: Laura Souguellis

13h15 – 13h45: Vocal Livre

14h – 15h: Kemuel

16h – 17h: Rosa de Saron

Choro

Rua Bráulio Gomes, 36

19h – 20h: Quarteto Roda de Choro

21h – 22h: Zu Laiê

23h – 0h: Fios de Choro

1h – 2h: Choronas 25+

3h – 4h: Hamilton de Holanda toca Jacob Bandolin

11h – 12h: Brincando de Chorinho

13h – 14h: Choro Cantado – Hilda Maria homenageia Ademilde Fonseca

15h – 16h: Cleber Silveira Trio

17h – 18h: Mercado do Choro

FORA DO CENTRO

CEU Jaguaré

Avenida Keikiti Simomoto, 80

Sábado, às 19h: Teatro Mágico

COHAB 2/Praça Brasil

Praça Brasil, na altura da Rua Francisco Albani, 1145

18h – 20h: Arena do Flow convida Costa Gold

21h – 22h: MC Marechal

23h – 0h: Rincon Sapiência

11h – 12h: Esquadrão Bombelhaço – Circo Palombar

13h -14h: Berço do Samba de São Mateus

15h – 16h: Odisseia das Flores convida De Menos Crime

17h – 18h: Criolo

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes

Rua Inácio Monteiro, 6900

18h – 19h: Fabriccio (participação de Nayra Lays)

20h – 21h: Drik Barbosa

22h – 23h: Coruja BC1 convida Diomedes Chinaski

1h – 2h30: Emicida

3h30 – 4h10: Viegas

15h – 16h: Black Alien

17h – 18h: IZA

CEU Lajeado

Rua Manuel da Mota Coutinho, 293

19h – 20h: Luedji Luna

15h – 16h: Demônios da Garoa

Chico Science/Ipiranga

Rua Abagiba, s/n

19h – 20h: Tribo Sonoro

21h – 22h: C R O N I X T A

23h – 0h: Nação Zumbi

11h – 12h: MC Garden

13h – 14h: Família Sabotage

15h – 16h: Tássia Reis

17h – 18h: Rappin Hood

Centro Cultural Grajaú

Rua Professor Oscar Barreto Filho, 252

19h – 20h: Stefanie

20h30 – 21h30: Claudinho de Oliveira

22h – 23h: Paula Mattos

0h – 1h: Ponto de Equilíbrio

14h – 15h: Negra Li

17h – 18h: Baco Exu do Blues

CEU Casa Blanca

Rua João Damasceno, 85