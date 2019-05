Com crítica de Vingadores: Ultimato, filhos de Michael Jackson lançam canal no YouTube

Prince e Blanket Jackson, filhos de Michael, acabaram de se aventurar em um novo canal do YouTube, focado na crítica e análise de sucessos do cinema. Os irmãos de 22 e 17 anos, respectivamente, publicaram na quarta-feira (15) seu primeiro vídeo com uma crítica de "Vingadores: Ultimato".

Em sua página do Instagram, o irmão mais velho divulgou a empreitada. "Sabemos que este é um primeiro vídeo muito cru, porém queremos que vocês se unam a nós nessa jornada enquanto melhoramos e desenvolvemos o programa", escreve.

Prince se formou recentemente com um diploma de bacharelado em administração de empresas, pelo Loyola Marymount College, em Los Angeles.

Seu irmão, Blanket, é mais reservado, e tende a ficar fora dos holofotes. Agora, ele atende pelo apelido Bigi. O adolescente mora com sua avó, Katherine Jackson, de 89 anos.

Confira a crítica dos rapazes abaixo: