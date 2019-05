Terra norteia mostra tripla no Instituto de Artes da Unesp

Os artistas Jean-Jacques Vidal, Carusto Camargo e Zandra Miranda reúnem suas pesquisas de pós-doutoramento em artes visuais na exposição “(In)Confidências da Terra”, que abre neste sábado (17), às 11h, no Instituto de Artes da Unesp (r. dr. Bento Teobaldo Ferras, 271, Barra Funda).

O que conecta as três mostras é a relação de cada uma com a terra, com forte presença da cerâmica em cada uma delas, apesar de cada artista apresentar um viés distinto para o uso desse suporte material.

Com entrada gratuita, o espaço pode ser visitado de segunda a sábado, das 9h às 20h, até o dia 30.