Shallow: Relembre os prêmios que Lady Gaga já ganhou com a música

Boa parte dos internautas vai passar o dia com "Shallow" na cabeça. É que um trecho da versão brasileira da música, regravada por Paula Fernandes e Luan Santana e batizada de "Juntos", foi divulgada nesta sexta-feira (17).

A música de Lady Gaga faz parte da trilha sonora de "Nasce Uma Estrela", produzido por Bradley Cooper e estrelado pela cantora. Além de tocar os corações de quem assistiu ao filme, "Shallow" também foi aclamada em diversas premiações.

Relembre os prêmios que Lady Gaga já ganhou com "Shallow":

Grammy

Melhor Performance de Duo/Grupo Pop

Melhor Canção Composta para Mídia Visual

Globo de Ouro

Melhor Canção Original

Oscar

Melhor Canção Original

Critics' Choice Award

Melhor Canção

Recordes

Com seu primeiro Oscar, Lady Gaga conquistou um marco: foi a primeira artista a vencer cinco premiações em uma temporada — Oscar, Grammy, Globo de Ouro, Bafta e Critics' Choice Award.

E poderiam ter sido 6! A cantora de 32 anos também foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Mesmo sem levar a estatueta, Lady Gaga fez história ao ser a primeira artista a concorrer aos prêmios de interpretação e canção original no mesmo ano.

Em 2016, ela já havia ganhado um Emmy pela canção "Til it happens to you", do documentário "The hunting ground".