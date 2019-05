Rolling Stones retoma turnê após cirurgia de Jagger

Com o cantor Mick Jagger se recuperando de uma cirurgia no coração, a banda The Rolling Stones anunciou nesta quinta-feira (16) que vai iniciar no dia 21 de junho a turnê "No Filter" pelos Estados Unidos e Canadá.

A operação foi feita para substituir uma válvula cardíaca de Jagger, que já teve alta do hospital. O problema no coração fez o músico adiar o início da nova turnê.

Pelas redes sociais, Jagger tranquilizou os fãs ao garantir que está se sentindo "muito melhor". Além disso, o cantor de 75 anos postou um vídeo dançando em sua conta no Instagram.

"Ficamos felizes por anunciar hoje as novas datas da turnê nos Estados Unidos e Canadá!", escreveu a banda.

Com 17 shows, a turnê "No Filter" irá iniciar no dia 21 de junho no Soldier Field, estádio do time de futebol americano Chicago Bears. A série de shows terminará em 31 de agosto, em Miami.