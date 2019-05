Robert Pattinson será o protagonista do próximo filme solo do Batman, diz revista

Após muita especulação por parte dos fãs, a Variety confirmou o ator Robert Pattinson como o protagonista do próximo filme solo do Batman. Embora ainda não haja confirmação da Warner, a revista trata a informação como confirmada.

A versão de Matt Reeves deve mostrar o Homem-Morcego no início de sua trajetória pelas ruas de Gotham, explorando suas habilidades investigativas. "Os quadrinhos tem uma história de explorar o Batman como 'o maior detetive do mundo', e não vemos muito isso nos filmes. Quero que meu Batman seja o primeiro a levar o público nesta jornada de investigação dos criminosos", disse o diretor em entrevista ao The Hollywood Reporter, em fevereiro.

Leia mais:

MasterChef Brasil: ‘Meu medo era ter sido muito básico’, conta Rodrigo

Confira horários dos shows no Vale do Anhangabaú, palco principal da Virada Cultural

A revista ainda assinala a má recepção da versão de Ben Aflleck em "Batman vs Superman: A Origem da Justiça" e "Liga da Justiça". Nesses filmes, o herói já está em uma idade mais avançada, indo na contramão do que Reeves quer explorar.

Contudo, o The Hollywood Reporter afirma que a corrida ainda não está finalizada para Pattinson. Na disputa, ainda estão Armie Hammer ("Me Chame pelo seu Nome"), Nicholas Hoult ("X-Men: Apocalipse") e Aaron Taylor-Johnson ("Vingadores: Era de Ultron").

Ainda sem título oficial no Brasil, o filme está programado para estrear em 25 de junho de 2021.