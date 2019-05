Metro Indica: Jazz no Masp e outros destaques culturais para este fim de semana

Confira os destaques da programação cultural na cidade de São Paulo – à parte da Virada Cultural – para este fim de semana (17-19).

Música

Big Band Tom Jobim

A orquestra faz show dedicado a grandes nomes do jazz americano e da música popular brasileira. No Masp Auditório (av. Paulista, 1.578, Bela Vista; tel: 3149-5929). Domingo, às 16h. R$ 20.

Projeto Frequências

Com a proposta de combinar dois shows de representantes da nova música brasileira em uma só noite, o evento tem apresentações das bandas Plutão Já Foi Planeta e Hotelo. Na Casa Natura Musical (r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros; tel: 3031-4143). Hoje, às 22h. R$ 60.

Encontro de Gerações

O violonista Yamandu Costa puxa três apresentações beneficentes que reúnem artistas novos e veteranos para homenagear a música instrumental brasileira. No Teatro Sérgio Cardoso (r. Rui Barbosa, 153, Bela Vista; tel: 3288-0136). Hoje e amanhã, às 20h; dom., às 17h. R$ 100.

Teatro

‘Distopia Brasil’

Dirigido por Pedro Granato, o espetáculo propõe uma reflexão sobre como seria o futuro do país se os problemas se agravassem. Na Funarte (al. Nothmann, 1.058, Campos Elíseos; tel: 3662-5177). Reestreia amanhã. Sáb. e dom., às 19h. R$ 20. Até 9/6.

‘Seu Grimando Foi Demitido’

Com referências a comédias americanas, o espetáculo do Grupo Sinestesia lança um olhar cômico sobre situações reais em escritórios. Na Funarte

(al. Nothmann, 1.058, Campos Elíseos; tel: 3662-5177). Estreia amanhã. Sáb., às 19h; dom., às 18h. R$ 30. Até 26/5.

Dança

Ballet Imperial da Rússia

A companhia apresenta trechos dos balés de repertório “O Lago dos Cisnes”, “A Bela Adormecida” e “O Quebra-Nozes”. No Teatro Prevent Senior (r. Coropés, 88, Pinheiros; tel: 4003-5588). Amanhã, às 17h30 e 21h; dom., às 18h. De R$ 160 a R$ 240.

Gastronomia

Urban Taste Cultura de Boteco

O evento conecta o público com botecos autênticos de São Paulo, com estandes de alimentação e palestras. No Museu da Casa Brasileira (av. Faria Lima, 2705, Jd. Paulistano; tel: 3032-3727). Amanhã, das 12h às 22h; dom., das 12h às 20h. Grátis.

TV

‘The Rain’

Na 2ª temporada da série dinamarquesa, o grupo de sobreviventes de uma doença transmitida pela chuva parte no encalço de Rasmus (Lucas Lynggaard Tønnesen), única pessoa a sobreviver ao vírus fatal. Na Netflix. Estreia hoje.