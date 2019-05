MasterChef Brasil: ‘Meu medo era ter sido muito básico’, conta Rodrigo

Tempo no MasterChef Brasil é algo que deve ser muito bem administrado: os cozinheiros amadores devem aproveitar todos os minutos possíveis, mas também não podem inventar de fazer processos muito demorados. Para preparar uma sobremesa com legumes, vegetais ou verduras, os participantes tiveram 1h30 – tempo mais que suficiente para o prato servido por Rodrigo Massoni.

"Eu fiquei em pânico com essa prova, preocupado. Tinha um monte de mato, de raiz, de legumes para fazer doce e eu não tinha associado as coisas. A princípio, pensei em duas receitas: uma torta e esses ovos nevados com o creme inglês. A torta eu deixei de lado no começo, porque não ia dar muito certo, e apostei no básico. Meu medo era ter sido muito básico", disse em entrevista ao Portal da Band.

"Se eu tivesse começado a fazer logo no começo da prova, eu não teria demorado 25 minutos para terminar. O que demorou mais para fazer foi a infusão de leite com manjericão, para pegar o gosto", explicou. "Eu gosto de manjericão e achei que ia ornar com o leite. Eu experimentei e achei que ficou bom", completou.

Segundo Rodrigo, seus ovos nevados foram levemente inspirados na receita do chef Cesar Costa, do restaurante Corrutela. "Eu já tinha visto uma coisa parecida. Tem um cara que faz creme inglês com jenipapo, então eu pensei em colocar o manjericão para dar um gostinho de manjericão. Também sabia que ia mudar a cor. Era uma coisa muito leve, então achei que poderia ficar bom", contou.

Apesar de ter sido um destaque positivo, o participante foi criticado pelo excesso de açúcar na sobremesa. "Eu achei que estava gostoso, mas sabia que estava um pouco doce. Eu coloquei muito açúcar no creme, não medi corretamente, fiz de olho. Além disso, era açúcar cristal. Acho que deixa mais doce ainda, porque demora mais para derreter. Então, o creme absorveu todo o doce", explicou.