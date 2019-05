Los Hermanos encerra turnê nacional com karaokê em SP

Em seu eterno retorno, a banda Los Hermanos desembarca em São Paulo neste sábado (18) para o último show de uma turnê que passou por dez cidades brasileiras. A apresentação acontece a partir das 21h, no Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca; de R$ 160 a R$ 220). A abertura, às 19h, fica por conta de Rubel.

Separada oficialmente desde 2007, a banda tem feito algumas aparições esporádicas, como em 2009 e 2015.

“Somos amigos, gostamos das músicas que fizemos e tem muita gente ainda a fim de nos ver tocar. Precisa de mais algo?”, afirma o tecladista Bruno Medina, aos risos, ao ser questionado sobre o motivo do reencontro.

O séquito de fãs é imenso e lota lugares como o Maracanã, no Rio, onde Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Rodrigo Barba e Medina se apresentaram há duas semanas, promovendo um verdadeiro karaokê de seus maiores sucessos, que vão desde “Anna Júlia” a “Último Romance” e “Conversa de Botas Batidas”. O roteiro inclui também “Corre Corre”, a primeira música do grupo depois de 14 anos separados. Isso não significa, no entanto, um retorno definitivo.

“Não existe nada planejado por enquanto. Aliás, acho que esse tem sido o segredo: quando uma turnê termina, evitamos falar sobre o futuro. Tem dado certo”, conclui Medina.