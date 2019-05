'Juntos e shallow now': Versão brasileira do sucesso de Lady Gaga vira meme

View this post on Instagram

Juntos e Shallow Now! Recebam, em primeira mão, o refrão de “Juntos”, a versão de Paula Fernandes e Luan Santana para o super hit “Shallow” de Lady Gaga e Bradley Cooper! A releitura escrita pela mineira e aprovada pela Mother Monster chega às plataformas digitais neste domingo (19)! “Juntos” integrará o novo DVD de Paula, “Origens”, a ser gravado em 12 de junho! Luan cantará juntinho dela na ocasião… Já quero muita química igual no Oscar! Kkkkkk Saiba todos os detalhes da gravação, veja as performances de Luan e Paula para o hino original de Gaga e relembre outra versão de uma diva internacional feita pela brasileira, clicando no link na minha bio ou no destaque “News” (Video: @paulafernandes)