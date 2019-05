Final feliz? 'Game of Thrones' chega ao fim com incertezas na trama e revoluciona modo de assistir TV

"Game of Thrones" chega ao fim neste domingo (19), às 22h, na HBO, com incertezas sobre quem irá ocupar o Trono de Ferro – ou mesmo se ele vai continuar a existir. Após cinco episódios, ainda não há uma aposta exatamente segura sobre quem, após nove anos de série, vai finalmente governar Westeros.

O programa é o maior sucesso da história da HBO e acumula elogios entre fãs e crítica especializada. Embora os últimos episódios da oitava temporada estejam sofrendo com desaprovação, a série ainda segue como um fenômeno: foram 12,48 milhões de espectadores no episódio do último domingo, só nos Estados Unidos.

Leia mais:

Com 257 atores no elenco da terceira temporada, o elenco também já chegou a ser o maior da televisão americana. Suas histórias, divididas em núcleos de personagens, beberam em outro formato narrativo: o folhetim. Tradicionais no Brasil, as novelas estão os gêneros televisivos mais populares ao redor do mundo. Brigas de família, melodramas, disputa por poder, lição de moral – está tudo lá. Muito do sucesso de "Game of Thrones" se deve por saber mesclar, de modo genial, os dois gêneros mais procurados por telespectadores de ficção.

Resta então a pergunta: como os protagonistas vão terminar a saga dos Sete Reinos?

ATENÇÃO: A PARTIR DESTE PONTO, O TEXTO CONTÉM SPOILERS DA OITAVA TEMPORADA DE "GAME OF THRONES".

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke)

Depois de ter sucumbido à loucura de seus antepassados e queimado a capital dos Sete Reinos mesmo após sua rendição, parece improvável que Daenerys permaneça no Trono. Não faria sentido encerrar a história com um governo instável quando o mote da série foi acompanhar como essa situação se resolveria. O mais provável é que ela seja morta. Esse caminho levanta dúvidas sobre o destino de seu último dragão e dos exércitos fiéis a ela.

Jon Snow (Kit Harington)

Apesar de amar Daenerys, dificilmente o Protetor do Norte vai aceitar a decisão genocida de sua rainha. Há quem aposte que ele será o responsável por matá-la até mesmo para proteger Sansa, que espalhou a informação de que Jon – um homem de sangue Targaryen – tem mais legitimidade ao trono do que a Mãe dos Dragões. O assassinato poderia afastá-lo da coroa de vez, uma responsabilidade que ele não deseja assumir nem por decreto.

Tyrion Lannister (Peter Dinklage)

Daenerys deixou claro que não pouparia Tyrion caso ele falhasse mais uma vez. A decisão de libertar o próprio irmão no episódio passado pode lhe custar a vida, mas esse seria um final muito amargo para um dos personagens mais queridos da série. Caso sobreviva, ele poderia participar de um levante contra a Mãe dos Dragões e ser conselheiro do próximo monarca. Não surpreenderia também se ele e Sansa retomassem o casamento por fins políticos.

Sansa Stark (Sophie Turner)

“Game of Thrones” foi muito criticada por apresentar visões machistas, mas também colocou mulheres como peças importantes no jogo do poder. Sansa é a personagem que mais evoluiu nesse sentido. Em suas decisões recentes em Winterfell, ela foi assertiva e ponderada. Isso a torna a melhor opção para ocupar o trono, abrindo margem para mudanças no sistema político nos Sete Reinos, já que, por lei, homens têm prioridade à coroa.

Arya Stark (Maisie Williams)

O penúltimo episódio acompanhou de perto o desespero da guerreira enquanto ela desviava do terror em Porto Real. Ela poderia se disfarçar e matar Daenerys, mas essa seria uma decisão narrativa preguiçosa, especialmente após Arya ter assassinado o Rei da Noite. Se tiver tirado alguma lição de seu último diálogo com o Cão (Rory McCann), talvez ela aceite se casar com Gendry (Joe Dempsie) ou parta em uma aventura solo além-mar.

Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright)

O personagem que encarna o Corvo de Três Olhos permanece um mistério. Ninguém sabe direito o que ele é, quais os seus poderes ou as implicações que a marca do Rei da Noite lhe deixou. Mas o fato é que, sendo um homem de linhagem nobre, ele poderia muito bem assumir o trono à frente de Sansa, após uma possível desistência de Jon. Só não se sabe que tipo de governo seria esse, já que ele próprio admite não ser mais um Stark.