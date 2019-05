Claudia Leitte mescla sertanejo e forró em 'Matutinha', música com Mano Walter

Você quer música para o São João, @? Pois bem: Claudia Leitte lançou, nesta sexta-feira (17), o single "Matutinha". A música é um forró bem gostosinho, muito influenciada pelo sertanejo universitário.

Cantando ao lado da 'nega lora', o cantor de "forrónejo" Mano Walter, do hit "Juramento do Dedinho". Esta é a segunda parceria deles, que já estiveram juntos também em "Então vem cá", faixa do último álbum do alagoano.

Leia mais:

‘Juntos e shallow now’: Versão brasileira do sucesso de Lady Gaga vira meme

Robert Pattinson será o protagonista do próximo filme solo do Batman, diz revista

A canção foi lançada em um momento delicado da vida da cantora. "Meu tio, a quem amo muito, passou por uma cirurgia seríssima há pouco. A coisa ficou complicada. Ele está sob cuidados médicos. Então, pensei em pedir que vocês- minha família- orassem comigo pela recuperação dele", pediu pelo Twitter na quinta-feira (16).

O clipe de "Matutuinha" foi dirigido por Chico Kertesz e Jana Leite, os mesmos de "Saudade". O vídeo será divulgado ainda nesta sexta-feira (17), às 13h.

Ouça: