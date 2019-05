Virada Cultural terá aparição de Júlio, do Cocoricó; veja programação infantil

A edição deste ano da Virada Cultural em São Paulo terá quase 200 atrações voltadas para as crianças. Uma das opções de diversão para o público é o reencontro do músico Hélio Ziskind com o boneco Júlio, do Cocoricó. Serão três shows no Sesc Vila Mariana: no sábado, às 18h, e no domingo, às 11h e às 15h.

O músico destacou que se trata de uma oportunidade única, já que os dois vão se apresentar somente na Viradinha. Para ver a apresentação deles é preciso retirar os ingressos nas bilheterias do SESC, a partir das 17h de sábado.

O público infantil também poderá se divertir na avenida Paulista, na altura do Parque Trianon, no domingo, das 11h às 16h. Quem estará por lá é o bloco Sainha de Chita. O grupo vai se apresentar neste palco da Paulista, a partir das 10h.

Também tem Viradinha Cultural ao longo de todo o fim de semana na biblioteca Monteiro Lobato, na Rua General Jardim, nº 485, na região central. O bloco Sainha de Chita vai se apresentar por lá às 17h de domingo. Um dos integrantes do grupo, Guilherme Varela, diz que a criançada vai curtir não só marchinhas de Carnaval, mas outros ritmos de músicas brasileiras.

Confira a programação completa