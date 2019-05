Virada Cultural: Confira horários dos shows no Palco Sé, dedicado ao gospel

A Virada Cultural de São Paulo acontece neste fim de semana, das 18h de sábado (18) às 18h de domingo (19). O evento conta com diversos tipos de atrações, espalhadas por toda a capital paulista.

Sob o comando da pastora Bianca Pagliarin como mestre de cerimônias, o Palco Sé receberá nomes como Priscilla Alcântara, Anderson Freire e Ton Carfi. Pagliarin também é conhecida por seu trabalho na Rádio Feliz FM, da Comunidade Cristã Paz e Vida, voltada ao público evangélico.

Confira a programação completa do Palco Sé:

18h – 19h: Priscilla Alcântara

19h15 – 19h45: Rick Digilio

20h – 21h: Dunga

21h15 – 21h45: Daniel Araujo

22h – 23h: Sarah Farias

23h15 – 23h45: Ton Carfi

0h – 1h: Anderson Freire

1h15 – 1h45: Lito Atalaia

2h – 2h30: Pregador Luo

2h45 – 3h15: Ao Cubo

8h – 9h: Coral da Escola de Música do Municipal

10h – 11h: Banda Alma Livre

12h – 13h: Laura Souguellis

13h15 – 13h45: Vocal Livre

14h – 15h: Kemuel

16h – 17h: Rosa de Saron

Os shows de Laura Souguellis e das bandas Alma Livre, Kemuel e Rosa de Saron terão a presença de um intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

O Palco Sé será instalado em frente à Catedral da Sé, no Centro da capital paulista. Para chegar, a forma mais fácil é descer na estação Sé, que atende as linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô. A estação Liberdade, da linha 1-Azul, fica a 10 minutos do local. Para consultar as linhas de ônibus que atendem a região, basta acessar o site da SPTrans.

A programação completa da Virada Cultural 2019 está disponível no site da Prefeitura de São Paulo.