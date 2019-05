Virada Cultural: Confira horários dos shows no Palco Rio Branco, dedicado ao rock

A Virada Cultural de São Paulo acontece neste fim de semana, das 18h de sábado (18) às 18h de domingo (19). O evento conta com diversos tipos de atrações, espalhadas por toda a capital paulista.

Para quem é fã de rock, as atrações não deixam a desejar: o Palco Rio Branco recebe nomes como Nação Zumbi, Ira! e Scalene. Anunciada como atração surpresa, Pitty também se apresenta, com músicas de seu novo álbum, "Matriz".

Confira a programação completa do Palco Rio Branco:

18h – 19h: Nação Zumbi

21h – 22h: Di Ferrero

23h – 0h: Scalene

1h – 2h: Boogarins

3h – 4h: Garotos Podres

7h30 – 8h30: Let’s Block

9h30 – 11h: Sepultura

12h – 13h: Tributo a Raul Seixas

14h – 15h30: Pitty

16h30 – 18h: Ira!

Os shows de Ira!, Pitty e o tributo a Raul Seixas terão a presença de um intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

O Palco Rio Branco será instalado na avenida Rio Branco, nº 98. Para chegar, a forma mais fácil é descer na estação República, da linha 3-Vermelha do Metrô, ou na estação São Bento, da linha 1-Azul do Metrô (acesso do viaduto Santa Ifigênia). Para consultar as linhas de ônibus que atendem a região, basta acessar o site da SPTrans.

A programação completa da Virada Cultural 2019 está disponível no site da Prefeitura de São Paulo.