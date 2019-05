Virada Cultural: Confira horários dos shows no Palco República da Diversidade

A Virada Cultural de São Paulo acontece neste fim de semana, das 18h de sábado (18) às 18h de domingo (19). O evento conta com diversos tipos de atrações, espalhadas por toda a capital paulista.

Uma Parada LGBT fora de época acontece na praça da República durante a Virada, quando diversos artistas representantes da sigla – ou aliados – vão se apresentar por lá. Nomes como Pabllo Vittar, Jaloo e Preta Gil são alguns dos destaques no palco da diversidade.

Confira a programação completa do Palco República da Diversidade:

19h – 20h: Novas Famílias – Marina Lima convida Letrux

22h – 23h: Ocupação Travesti *

1h – 2h: Quebrada Queer convida Preta Rara, Kaya Conky e Pepita

4h – 5h: Pabllo Vittar

6h30 – 7h30: Majur e Hiran

8h30 – 9h30: As Transformistas

11h – 12h: Baile do Abrava – Tiago Abravanel convida Jeniffer Nascimento

13h30 – 14h30: Jaloo convida Gaby Amarantos e Mc Tha

16h – 17h: Baile da Preta (Preta Gil)

Entre as 22h e 23h, a Ocupação Travesti contará com shows e intervenções poéticas. Participam a MC Renata Carvalho, MC Dellacroix, Alice Guel, Malka, Marina Matheus e Leonarda Gluck – esta última com poesia e travaturgia. Além delas, também foram convidadas Natt Maat, Albert Magno e Rosa Luz.

Os shows de Jaloo e Preta Gil terão a presença de um intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

O Palco República da Diversidade será instalado na esquina entre a avenida Ipiranga e a praça da República. Para chegar, a forma mais fácil é descer na estação República, da linha 3-Vermelha e 4-Amarela do Metrô. Para consultar as linhas de ônibus que atendem a região, basta acessar o site da SPTrans.

A programação completa da Virada Cultural 2019 está disponível no site da Prefeitura de São Paulo.