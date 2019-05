Virada Cultural: Confira horários dos shows no Palco Patriarca, dedicado a parcerias

A Virada Cultural de São Paulo acontece neste fim de semana, das 18h de sábado (18) às 18h de domingo (19). O evento conta com diversos tipos de atrações, espalhadas por toda a capital paulista.

Para quem quer aproveitar a Virada para conhecer novos nomes que estão crescendo no cenário musical, o Palco Patriarca é o lugar certo. Rincon Sapiência, MC Carol, Céu e Tropkillaz são alguns dos artistas a se apresentarem por lá.

Confira a programação completa do Palco Patriarca:

19h – 20h: Rincon Sapiência & ÀTTØØXXÁ

22h – 23h: Edgar (participação de Rico Dalasam)

1h – 2h30: Teto Preto e Maria Beraldo

4h – 5h: Trava Línguas com Linn da Quebrada

6h – 7h: Heavy Baile

8h – 9h: Montage com Getúlio Abelha

11h – 12h: MC Carol convida Tati Quebra Barraco

14h – 15h: Céu & Tropkillaz apresentam Tropical Jukebox

17h – 18h: Afrocidade

As apresentações de Teto Preto e Maria Beraldo, Trava Línguas com Linn da Quebrada, Heavy Baile, Montage com Getúlio Abelha e MC Carol estão censurados para menores de 18 anos. Os shows de MC Carol e Céu & Tropkillaz contarão com a presença de um intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

O Palco Patriarca ficará na praça do Patriarca, entre as ruas São Bento e Líbero Badaró. Para chegar, a forma mais fácil é descer na estação Anhangabaú, da linha 3-Vermelha do Metrô (saída da Prefeitura), ou na estação Sé, que atende as linhas 1-Azul e 3-Vermelha (pela rua Direita). Para consultar as linhas de ônibus que atendem a região, basta acessar o site da SPTrans.

A programação completa da Virada Cultural 2019 está disponível no site da Prefeitura de São Paulo.