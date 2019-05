Virada Cultural: Confira horários dos shows no Palco Cásper Líbero, dedicado ao pop

A Virada Cultural de São Paulo acontece neste fim de semana, das 18h de sábado (18) às 18h de domingo (19). O evento conta com diversos tipos de atrações, espalhadas por toda a capital paulista.

Com o pop brasileiro em alta, nada mais justo que um palco dedicado exclusivamente ao estilo. Quem comparecer, não deve se decepcionar: Silva, Karol Conká e Jão são alguns dos artistas a se apresentar na região central de São Paulo.

Confira a programação completa do Palco Cásper Líbero:

19h – 20h: Ana Muller

21h – 22h: Mariana Nolasco

23h – 0h: Alice Caymmi

1h – 2h: Karol Conká convida Danna Lisboa

3h – 4h: Matuê

9h – 10h: Tuyo

11h – 12h: Jão

13h – 14h: Onze:20

15h – 16h: Vitor Kley

17h – 18h: Silva

Os shows de Jão, Onze:20, Vitor Kley e Silva terão a presença de um intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

O Palco Cásper Líbero fica na Avenida Cásper Líbero, nº 680. Para chegar, a forma mais fácil é descer na estação, que atende as linhas 1-Azul e 4-Amarela do Metrô, e 7-Rubi e 11-Coral da CPTM. Para consultar as linhas de ônibus que atendem a região, basta acessar o site da SPTrans.

A programação completa da Virada Cultural 2019 está disponível no site da Prefeitura de São Paulo.