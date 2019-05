Virada Cultural: Confira horários dos shows no Palco Anhangabaú

A Virada Cultural de São Paulo acontece neste fim de semana, das 18h de sábado (18) às 18h de domingo (19). O evento conta com diversos tipos de atrações, espalhadas por toda a capital paulista.

Mais pop que as edições anteriores, o palco principal reflete um pouco dessa mudança: artistas como Anitta e Anavitória se apresentam no Vale do Anhangabaú.

Confira a programação do Palco Anhangabaú:

18h – 19h: Palavra Cantada

21h – 22h30: Ofertório (Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso)

0h – 1h30: Criolo

3h – 4h30: Seun Kuti & Egypt 80 (com participação de IZA)

9h – 10h: Aline Barros

12h – 13h30: Anitta

14h30 – 15h30: Anavitória

17h – 18h: Lucas Lucco

Os shows de Anitta, Anavitória e Lucas Lucco terão a presença de um intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Para chegar ao palco principal, que será instalado embaixo do Viaduto do Chá, a forma mais fácil é descer na estação Anhangabaú, da linha 3-Vermelha do Metrô, ou na estação São Bento, da linha 1-Azul. Para quem preferir ir de ônibus, o Terminal Bandeira é o mais próximo do vale.

A programação completa da Virada Cultural 2019 está disponível no site da Prefeitura de São Paulo.