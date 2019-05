Virada Cultural 2019: Veja as atrações do palco São Bento, tradicional reduto do rap em SP

A Virada Cultural São Paulo abre às 18h deste sábado (18) e ocupa todas as regiões da cidade. No Centro, palcos temáticos dividem espaço, ocupando cartões-postais que passam despercebidos na rotina do paulistano. No caso do Largo do São Bento, honrando a tradição de reduto do rap na Capital, o palco recebe grandes nomes do gênero.

Confira a programação:

Sábado

18h à 19h – Odisseia das Flores

20h à 21h – Rap Plus Size

22h às 23h – Black Alien

Domingo

0h à 1h – Baco Exu do Blues

2h às 3h – Flora Matos

4h às 5h – SNJ

5h30 às 6h30 – Recayd Mob

10h às 11h – Don L

12h às 13h – Rimas & Melodias

14h às 15h – MC Marechal

16h às 17h30 – Emicida part. Mayra Andrade