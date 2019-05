Virada Cultural 2019: Veja atrações e horários dos shows do palco da São João, dedicado à MPB e ao samba

Com Teresa Cristina, Elba Ramalho, Xênia França e Maria Rita, as mulheres são grande destaque do palco da Avenida São João, espaço dedicado ao samba e MPB dentro da Virada Cultural 2019.

Elba se apresenta com a reedição do show "O Grande Encontro", com os amigos Geraldo Azevedo e Alceu Valença – e sem Zé Ramalho desta vez.

Ludmilla, que fecharia a programação com sua Roda de Samba, cancelou sua participação. Ela está com problemas de saúde e chegou a ser internada no último fim de semana, sendo obrigada a desmarcar shows e sua apresentação no "Show dos Famosos", quadro do "Domingão do Faustão".

Veja abaixo como fica a programação:

Sábado

18h às 19h30 – Um Sorriso Negro – Teresa Cristina

21h às 22h30 – Os Filhos dos Caras

Domingo