Virada Cultural 2019: Largo do Arouche é o point do brega; confira a programação

A Virada Cultural de São Paulo mantém seu point brega no Centro da cidade com atrações que representam o melhor – e o mais peculiar – das décadas passadas na música brasileira. A programação dá o pontapé inicial no fim da tarde de sábado (18) e vai até o início da noite de domingo (19).

Leia mais:

Virada Cultural: Confira horários dos shows no Palco Luz, dedicado ao sertanejo

Virada Cultural: Confira horários dos shows no Palco Anhangabaú

O cantor mineiro Silvio Brito abre a programação, a partir das 18h, seguido por Márcio Greyck, às 20h.

Para quem foi criança nos anos 1980, emoção garantida no Trem da Alegria Celebration. Patricia Marx e Luciano Nassyn, integrantes originais da banda infantil, se apresentam no palco durante a madrugada de sábado para domingo.

Quem encerra essa 'farra' nostálgica? É o Tchan! Compadre Washington e Beto Jamaica fazem uma verdadeira festa do axé e recebem também os convidados Reinaldo, ex-vocalista do Terra Samba , e Ninha, que foi cantor da Timbalada.

Confira a programação completa do palco Arouche:

Sábado

18h às 19h – Silvio Brito

20h às 21h – Márcio Greyck

22h às 23h – Maria Alcina

Domingo

0h à 1h – Genival Lacerda

2h às 3h15 – Trem da Alegria Celebration com Patricia Marx e Luciano

4h às 5h30 – Baile do Papai – Manoel Cordeiro convida Marcia Ferreira e Natalia Matos

6h às 9h – Coletivo Brega Beats (Banda Brega Beats, DJ Tide, DJ Magrila e DJ Lubraxx)

10h às 11h30 – Xarás (Marcia Castro e Marcia Short) convidam Sarajane

13h às 14h30 – Luiz Caldas

15h30 às 17h – É O Tchan Convida Reinaldo e Ninha