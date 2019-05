'Turma da Mônica' faz homenagem para a Copa do Mundo de Futebol Feminino

A Turma da Mônica decidiu homenagear as jogadoras da seleção brasileira feminina de futebol por causa do mundial, que começa no dia 7 de junho, na França.

"Para dar força para as meninas do Brasil, nossas 'Donas da Rua' vestiram a camisa e montaram sua própria seleção. Convocamos você como nosso treinador para escalar as posições de cada uma delas em campo", diz a legenda da imagem no Instagram em que todas as personagens femininas de Maurício de Sousa aparecem com o uniforme da seleção.

Alguns fãs se manifestaram e deram sugestões. "Poderia colocar a Tina como treinadora e a Pipa de auxiliar", escreveu um internauta. "Vai, meninas, arrasem no futebol", publicou outra fã.

O Brasil estreia na Copa do Mundo de Futebol Feminino no dia 9 de junho. A seleção está no grupo C, junto com Jamaica, Austrália e Itália.

O projeto Donas da Rua, da Maurício de Sousa Produções, quer estimular leitoras e fãs do gibi a compartilharem textos e vídeos, através de um site colaborativo, contando como e por que se sentem empoderadas.