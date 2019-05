Confira o trailer da série 'Batwoman', com a primeira super-heroína lésbica da TV

Nesta quinta-feira, 16, a emissora The CW liberou o primeiro trailer da série Batwoman, que será protagonizada pela atriz australiana Ruby Rose, conhecida por seu trabalho em Orange Is the New Black. Ela será a primeira heroína homossexual a estrelar uma série de televisão.

Anos após o desaparecimento de Batman, a cidade de Gotham vive momentos de caos. A namorada de Katy Kane também desaparece, motivando a super-heroína a lutar contra o crime como a vigilante Batwoman. Na trama, ela é prima de Bruce Wayne, o Batman, e dá continuidade ao seu legado. A personagem também participou de episódios das séries Supergirl, Arrow e The Flash

Assista ao primeiro trailer de Batwoman: