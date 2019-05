Slipknot libera clipe de 'Unsainted', com máscaras novas um misterioso nono membro

A banda estadunidense de heavy metal Slipknot acaba de liberar o videoclipe de "Unsainted", o primeiro de seu sexto álbum de estúdio. Após a demissão de um de seu percussionista, Chris Fehn, os metaleiros retornam com um novo integrante e visual diferente, introduzindo uma fase renovada do grupo.

A faixa, com teor épico e clipe adotando a estética do terror, estreia as novas máscaras que cobrem a face dos membros, incluindo do novo percussionista, que aparece como nono elemento da banda. Sua identidade, até o momento, é um mistério.

A saída de Chris Fehn foi polêmica, após o percussionista ir a público reclamar sobre seu baixo salário. Ele foi demitido no início deste ano.

"Unsainted" faz parte do novo disco "We Are Not Your Kind", que será liberado na íntegra em 9 de agosto. Confira o videoclipe abaixo: