Virada Cultural 2019: Que horas é o show Ofertório, com Caetano Veloso e seus filhos?

Caetano Veloso não é nenhum novato na programação da Virada Cultural de São Paulo, mas na edição 2019, que acontece neste fim de semana, o show é especial.

O compositor se apresenta para uma multidão no Vale do Anhangabaú ao lado dos filhos Moreno, 46 anos, Zeca, 27, e Tom, 22, no sábado (18), a partir das 21h. A Virada dura 24 horas.

O quarteto tem excursionado desde 2017 e fez apresentações lotadas no Espaço das Américas, em São Paulo, no fim de semana de Dia das Mães. Para o projeto, Caetano pediu uma música inédita de cada um dos filhos. Dessa tour nasceu o hit "Todo Homem", composto por Zeca, o mais tímido dos filhos de Caetano.

No mesmo palco do Anhangabaú se apresentarão ainda Anitta, Criolo, Lucas Lucco e o duo Anavitória.